Tchad : découvrez le plan de gestion des déchets biomédicaux du projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies

MESSAGE – Les épidémies d’Ebola en Afrique de l’ouest et en République démocratique du Congo ainsi que la Covid-19 mettent en lumière tant la menace de maladies à tendance épidémiologique dans la région Afrique et l’importance de mettre en place de systèmes solides de surveillance et de riposte ainsi qu’une coopération entre les pays. C’est ainsi que le gouvernement tchadien, avec le financement de la Banque mondiale, compte mettre en place le projet de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies en Afrique centrale (REDISSE IV) et de la Covid-19. Le Plan de gestion des déchets biomédicaux (PGDBM) est un instrument dédié à la minimisation des risques et impacts liés aux activités de soins médicaux pour assurer la performance environnementale et sociale liée à la gestion des déchets biomédicaux dans les structures sanitaires desdits projets. Les détails dans ce document à télécharger.