Tchad : décès du général Adoum Togoï

Le général Adoum Togoï Abbo est décédé ce lundi 17 janvier à N’Djamena. L’ancien ministre de la Défense du GUNT (Gouvernement d’union nationale de transition) ou encore chef d’État-major des FAP (Forces armées populaires) était rentré d’un énième exil l’année dernière.

Dans un post sur sa page Facebook, le chef de l’État a eu une pensée pour lui. “C’est avec une réelle consternation que j’ai appris ce lundi matin, le décès du Général Adoum Togoï Abbo. Notre pays perd en lui une grande figure emblématique. À sa grande famille éplorée, à ses nombreux amis, compagnons et connaissances, recevez toute ma compassion et mes attristées condoléances. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix“, écrit Mahamat Idriss Déby.