Tchad : dans sa débâcle la secte Boko Haram a-t-elle exécuté le médecin-chef de Baga Sola ?

L’armée tchadienne continue à poursuivre les terroristes de Boko Haram dans le lac Tchad, mais du côté Niger, Nigeria et Cameroun. Le Président Deby a quitté le théâtre des opérations et la force mixte multinationale a pris les commandes. Pendant les combats, les terroristes de Boko Haram auraient exécuté le médecin-chef de district de Baga Sola et ses compagnons, otages depuis octobre 2019 nous fait savoir une source familiale.

L’une des familles des otages contactés par tchadinfos confirme que les militaires les ont informés de l’exécution de leur fils. « Ce sont les militaires sur le terrain qui nous ont informés que notre fils a été exécuté par ses ravisseurs ».

À Bol, c’est un pasteur, père de l’un des otages en l’occurrence le chauffeur qui aurait été informé par les militaires de la mort de son fils. À son tour, il a informé les autres familles des otages.

Selon une source à Baga Sola, « l’exécution a eu lieu dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril ». Du côté des autorités, aucun commentaire «pour le moment nous avons aucune information» nous fait savoir un responsable sécuritaire à Bol.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une branche des terroristes de Boko Haram le groupe de Djama Attali Suna avait revendiqué l’enlèvement du médecin chef de district de Baga-Sola, son infirmier et leur chauffeur.

Ils ont été enlevés le mercredi 30 octobre 2019 par des inconnus entre Ngouboua et Tchoukoutalia, deux localités de la région du Lac Tchad. Ils revenaient d’une tournée et ont été interceptés par des ravisseurs qui les ont probablement emportés au large.