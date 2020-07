Tchad: Coronavirus, 0 décès, 0 guéri et 0 nouveau cas, ce 26 juillet il

La coordination de riposte sanitaire a enregistré ce 26 juillet 2020, zéro nouveau, zéro décès et zéro guéri de la Covid-19.

La situation épidémiologique de ce samedi, 26 juillet se présente de la manière suivante : 15 échantillons analysés, zéro cas confirmé, zéro guéri, zéro décès et 13 patients sous traitement.

Le nombre des personnes atteintes de la Covid-19 au Tchad, depuis le 19 mars est actuellement de 915 dont 229 femmes. Parmi ce nombre, le pays compte 75 décès et 810 guéris.

Toujours consciente de la dangerosité de cette maladie, la coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie.