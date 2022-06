Tchad : clôture des activités de la revue sectorielle de l’éducation

Les acteurs du système éducatif et les partenaires techniques et financiers réunis dans le cadre de la revue sectorielle de l’éducation ont clos vendredi les activités avec des recommandations formulées en vue d’améliorer le secteur de l’éducation.

A l’issue de trois jours de conclaves, les cadres de l’Education et les partenaires techniques et financiers ont diagnostiqué de fond en comble les problématiques du système éducatif tchadien.

Les recommandations formulées concernent le développement du préscolaire ; l’alphabétisation et l’éducation de base non formelle et l’Education Inclusive; la prévention des risques et catastrophes ; la formation et la contractualisation des enseignants; la prise en charge des enseignants communautaires ; l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et la formation professionnelle et la gouvernance et pilotage du système.

Le ministre de l’éducation nationale, Mog-nan Djimounta, reconnait que malgré les améliorations qui ont permis d’améliorer le taux de scolarisation sur la période de la mise en œuvre du Plan Intérimaire de l’Education au Tchad (PIET), des efforts restes à fournir dans ce secteur.

Conscient de cette situation, le ministre de l’éducation laisse entendre que le gouvernement continuera à accroitre les ressources destinées à l’éducation pour atteindre les standards internationaux et mobilisera davantage les partenaires techniques et financiers pour appuyer la mise en œuvre des politiques éducatives.

« Chaque acteur, qu’il soit administrateur ou pédagogue au niveau central ou déconcentré ou même dans une classe, doit améliorer ses prestations afin de parvenir à un changement de paradigme. C’est la conjugaison de nos efforts qui permettra à notre système éducatif d’être performant » appelle le ministre.