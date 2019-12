Tchad : Chérif Adoudou Artine annonce son entrée dans l’arène politique

POLITIQUE – Dans une publication faite sur son site Chérifadoudou.com dans la soirée du 27 décembre, le blogueur et communicateur Chérif Adoudou Artine déclare officiellement sa rentrée dans l’arène politique.

“Au-delà de la critique ex nihilo, qui est très souvent improductive, il y a l’action”, c’est par ses propros que Chérif Adoudou Artine a commencé sa lettre publiée sur son site personnel cherifadoudou.com ce 27 décembre. Dans ce long post, le patron de Fortius explique les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans la politique.

"Je m’engage en politique pour apporter mon point de vue, ma vision et ma capacité de travail pour l’épanouissent de tous les Tchadiens en me fondant sur les préceptes d’une social-démocratie africaine." #Tchad https://t.co/WDNsW3NBYZ — Fortius (@fortius0) December 27, 2019

D’observateur critique à un citoyen engagé

Comme les Bush ou les Clinton aux USA, les Adoudou ont une culture politique existante depuis Adoudou père. En effet, à l’instar de son défunt père Adoudou Artine Adil et son frère aîné Amir Adoudou Artine, celui qui est connu pour ses critiques crues sur les sujets brûlants de l’actualité s’engage à son tour. ” A l’instar de mon défunt père, Adoudou Artine Adil, et de mon frère, Amir Adoudou Artine, qui à travers leurs activités dans le monde des affaires et de la politique ont marqué leurs communautés, leur entourage professionnel et leurs familles, je me dois, si je veux agir, leur emboiter le pas”, écrit le PDG de Fortius.

D’ajouter pour lui que le parcours de ses deux personnes (son père et son frère) est une inspiration pour son engagement. “Leur exemple ne peut qu’être une inspiration.”

Engagement citoyen à travers la politique

Pour Chérif Adoudou Artine, son engagement ne sera pas que militant, mais aussi citoyen. “Il s’agit d’un engagement citoyen à travers la politique dans le sens où je partage les attentes de mes compatriotes “, précise – t – il.

” Je m’engage pour une action politique au service de la jeunesse tchadienne “, conclut-il.