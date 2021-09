Tchad : ce que l’on sait de l’après dissolution du comité de gestion provisoire du football

Un décret signé le mardi 21 septembre a dissout le Comité de gestion provisoire du football tchadien. Suite à cet acte, des questions se posent : est-ce que la fédération tchadienne de football association est réhabilitée ? est-ce qu’un nouveau comité sera mis sur pied ? voici ce que l’on sait pour le moment.

L’équipe de Japhet N’doram est dissoute. Un décret signé par le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby met fin au Comité de gestion provisoire du football tchadien (CGPFT).

Un décret contresigné par le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padacké Albert et le secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, Mbaigolmem Sébastien en l’absence du ministre des Sports, Routouang Ndonga Mohamed Christian en mission à l’extérieur du pays.

A l’heure actuelle, aucune information officielle expliquant la dissolution du comité n’a filtré. Mais selon des indiscrétions, les autorités de la transition veulent relancer les activités footballistiques avec le projet d’une coupe de l’unité nationale.

Une note signée par le Secrétaire Général de la Présidence de la République le 21 juin dernier, avait instruit le ministre des Finances et du Budget de débloquer 400 millions de francs CFA via l’ONAJES (Office national de la jeunesse et des sports) en deux tranches au Comité national de gestion provisoire du football. Une somme destinée à l’élaboration d’un projet de statut ; l’organisation d’un congrès extraordinaire pour adopter le projet de statut ; l’élection du futur bureau exécutif de la fédération et la mise en place d’une équipe nationale U23. Mais d’après les responsables du comité, rien n’a été encaissé.

Nos sources renseignent que dans les jour à venir, d’autres actes seront pris pour probablement mettre sur pied une nouvelle structure de gestion du football. Et qu’il revient à cette nouvelle équipe de gérer ce fonds. Toutefois, une autre source croit savoir que « la fédération sera autorisée à reprendre pleinement ses activités ».

En mars dernier, le ministre des sports avait retiré la délégation des pouvoirs à la FTFA (Fédération tchadienne de football association). Il lui reprochait la mauvaise gestion et le manque des résultats.

Pour l’instant, la dissolution du Comité de gestion provisoire du football tchadien sonne comme une déconvenue pour le ministre Christian et une victoire pour les membres du bureau exécutif de la FTFA. Ils attendraient désormais l’annulation de l’arrêt leur retirant la délégation des pouvoirs.