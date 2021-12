Tchad : bilan des trois premiers mois d’exercice du Conseil national de transition

Après trois mois d’exercice, le Conseil national de transition (CNT) part en vacances pour une période d’un mois.

Le Conseil national de transition (CNT) ferme ses portes ce jour 31 décembre. Il part en vacances pour une période d’un mois à compter du 1er au 31 janvier 2022. Une cérémonie marquant la fin de session a été organisée.





8 projets de loi adoptés



Au cours de cette session, le CNT a organisé plusieurs activités. Il a adopté en général 8 projets de loi. Ils s’inscrivent dans le cadre de renforcement de la gouvernance politique, économique, financière. Aussi ils prennent en compte la revalorisation du statut des forces de défense et de sécurité, la restructuration des unités administratives et l’amnistie accordée pour crimes d’atteinte à l’intégrité de l’Etat et aux faits d’acte de terrorisme.





En plus des textes de loi, les membres du CNT ont interpellé quelques ministres. Il s’agit du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, et le ministre en charge des Infrastructures. Le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert a été interpellé sur le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le gouvernement, mais n’a pu se présenter en raison de son calendrier chargé.





Les activités



Les membres du CNT ont été désignés par le Conseil militaire de transition le 24 septembre. Ils ont été installé le 5 octobre 2021. Une semaine plus tard, le CNT a procédé à la mise en place de bureau, suivi de l’adoption de son règlement intérieur le 8 octobre, la mise en place des commissions permanentes. Le 9 novembre, les conseillers nationaux ont élu deux de leurs membres pour siéger au parlement communautaire de la Cemac.