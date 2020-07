Tchad : bientôt une coopération entre la CNDH et le PNUD pour promouvoir les droits de l’Homme

DROITS DE L’HOMME – La Commission nationale des droits de l’homme a reçu ce 29 juillet dans ses locaux, une délégation nationale du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Au centre des discussions, la collaboration entre les deux institutions pour la promotion des droits de l’Homme au Tchad.

C’est dans le but de solliciter une éventuelle collaboration entre la CNDH et le PNUD que cette rencontre a eu lieu. « La CNDH a été mise sur pied par le soutien des organisations internationales et dans ce cadre, nous avons besoin de leur soutien, leur appui multiforme pour réussir la mission qui nous a été confiée», a justifié Belngar Larmé Laguerre, rapporteur de la Commission.

Il a expliqué que cette rencontre avec la délégation du PNUD vise à explorer des possibilités d’une collaboration dans plusieurs domaines. Ceux-ci portent globalement sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la communauté et dans les zones reculées du Tchad. Cette éventuelle collaboration permettra à la CNDH de se renforcer dans le domaine de formation et bien d’autres, a informé le rapporteur.

Les défis qui attendent la CNDH sont importants. A cet effet, une telle collaboration serait bénéfique pour l’accomplissement de ses missions, estime Stephen Kinloch Picha, représentant résident adjoint du PNUD au Tchad. Il précise que la CNDH est une jeune institution dont les réformes sont soutenues par le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. « Les défis sont assez importants pour promouvoir les droits de l’homme. Nous sommes engagés aux côtés du gouvernement, des autorités provinciales, et surtout dans la région du lac Tchad en particulier pour le soutien à la stabilisation puis à la création d’un cercle vertueux qui comprend aussi la promotion des droits de l’Homme », rassure Stephen Kinloch Picha .

Nguena Oundoum Cynthia