Tchad : bientôt une centrale photovoltaïque autour de N’Djamena

La capitale tchadienne sera dotée d’une centrale photovoltaïque de 200 mégawatts. Un accord pour la mise en place de ce projet est signé ce jeudi, 6 août par les ministres tchadiens de n charge des Finances et du Budget, et de l’Energie, avec le président du groupe Alcaal.

Le problème d’électricité se pose avec acuité au Tchad. Le jeudi 06 août, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, et la ministre de l’Energie, Ramatou Mahamat Houitoin, ont signé un accord avec le président directeur général du groupe Alcaal. Un accord relatif aux études de faisabilités pour la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale photovoltaïque autour de N’Djaména.

Cette convention vise à implanter une centrale photovoltaïque d’une capacité de 200 mégawatts autour de la ville de N’Djaména. Cette centrale aura pour point d’injection la sous station du quartier Gassi, avec une exclusivité de six mois.

« Cet accord est une conséquence directe du plan d’urgence d’accès à l’électricité, mis en place par le gouvernement », selon la ministre de l’Energie. « Il fait suite aux orientations et aux engagements du Maréchal du Tchad, qui a, dans le cadre du plan d’urgence énergétique, instruit pour que très rapidement, l’ensemble du dispositif et des moyens puissent être mis en œuvre pour que nous puissions améliorer notre mixte énergétique en procédant à la construction d’une centrale qui peut aller jusqu’à 200 mégawatts autour de N’Djaména », ajoute le ministre des Finances et du Budget.