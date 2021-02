Tchad : bientôt une centrale à gaz pour alimenter la ville de Moundou en électricité

La ministre de l’énergie Ramatou Mahamat Houtouin s’est rendue ce mardi 1er février sur le chantier de construction d’une centrale à gaz et au centre d’exploitation de la Société Nationale d’Electricité (SNE) de la ville de Moundou.

Accompagnée de son collègue du pétrole et quelques collaborateurs, la cheffe du département de l’énergie a visité le chantier de la construction d’une centrale électrique. Ce site est situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Moundou. Son opérationnalisation est annoncée pour le mois d’avril 2021. Cette centrale électrique fonctionnera avec du gaz et une partie en gasoil. Elle est construite sur fonds propre de l’Etat à travers la SNE et le gaz sera produit par la société Glencore sous la responsabilité du ministère du pétrole.

Selon Ramatou Mahamat Houtouin, Cette centrale dont la fin des travaux est prévue pour le mois d’avril renforcera les sources d’énergie existante et va contribuer à révolutionner le secteur énergétique au Tchad. « Avec du gaz, nous aurons du combustible dix fois moins cher que le diesel que nous utilisons aujourd’hui pour produire de l’énergie. Ce sont les unités modulables. Ça sera simplement monté et connecté », a-t-elle expliqué.

La ministre a avoué se réjouir de la présence de son collègue du pétrole puisque cette réalisation ne peut pas être effective sans l’effort de ces deux ministères, qui sont en charge de l’énergie et du pétrole. À cette occasion, elle a également annoncé la réalisation d’un grand projet à savoir la construction d’une centrale avec la société Innovent qui produira 10 kilowatts de l’énergie solaire.

Au centre d’exploitation de la Société Nationale d’Electricité, la ministre a échangé avec le personnel sur l’alimentation de la ville en l’électricité ainsi que la qualité des services.