Tchad : bientôt une caisse de retraite à part pour les militaires

C’est la promesse qu’a faite aux militaires tchadiens, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno à l’occasion de la fête des armées.

Selon le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, la caisse nationale des retraités du Tchad sera divisée en deux, les militaires auront leurs caisse de retraite à part et les civils aussi à part. Ceci, dans le but de permettre aux militaires de mieux gérer leur retraite avec plus d’efficience plus de promptitude, renchérit le chef suprême des armées.

Cette promesse, si elle se concrétise, soulagera la souffrance de bien des retraités, qui actuellement, sont gérés par une seule caisse. Le plus souvent, les responsables de la caisse des retraités évoquent des problèmes de liquidité dus à la grosse pension de certains retraités militaires tels que les généraux.