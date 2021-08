Tchad : “Ayons foi en notre pays car notre futur est plein d’espérance”, Mahamat Idriss Deby

Lors de sa déclaration à la nation ce 10 août, le Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général Mahamat Deby Itno a appelé les Tchadiens à avoir foi en l’avenir du pays.

Mahamat Idriss Deby appelle les générations actuelles et futures à se montrer dignes de l’héritage légué par les pionniers de l’indépendance et les héros de la liberté et de la démocratie. C’est à ce prix que ”le flambeau de la dignité, de l’honneur et de la liberté sera éternellement vif”.

“C’est à ce prix que l’âme de notre belle Nation gardera toute sa noblesse, son charme et sa vitalité. Ayons foi en notre pays car notre futur est plein d’espérance”, appelle-t-il.

Le président du CMT invite les Tchadiens à la méditation sur ”notre destin et notre avenir”.