Tchad : ANVOLT célèbre la journée internationale des volontaires édition 2021

L’Agence nationale de volontariat du Tchad (ANVOL-T) en collaboration avec France volontaire et le programme des volontaires des Nations unies (PVNU) a célébré ce dimanche 5 décembre, la journée internationale des volontaires édition 2021, autour de la thématique : Être volontaire aujourd’hui pour notre avenir commun.

A l’instar de la majorité des pays du monde, le Tchad accorde une attention particulière au volontariat national et international. Ce qui explique l’élaboration et la mise en œuvre du programme national de volontariat au Tchad déroulé par le comité pour le développement du Volontariat au Tchad (CDVT). Les résultats de ce programme ont conduit à l’institutionnalisation d’un corps de volontaires nationaux à travers la loi N°044/PR/2019 du 31 décembre 2019 et le décret N°2414/PR/MJS/2020 du 23 novembre 2020 créant l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad ANVOL-T, a rappelé le directeur général d’ANVOL-T, Idrissa Abate Abakar.

Idrissa Abate Abakar a relevé que la journée internationale des Volontaires est une occasion unique pour les organisations de volontariat, celles de la société civile, les volontaires et les bénévoles du Tchad de célébrer l’engagement volontaire. Ceci afin de promouvoir et valoriser leur significatif apport au bénéfice de la population et contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement du Tchad.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Entrepreneuriat, Routouang Ndonga Christian Mohammed, souligne que chaque jour des volontaires font quelques choses dans le monde. “Chacun de vous mène des actions dans des conditions très difficiles. Sous la pluie, dans le caniveau sans boîte ou encore en train de soigner quelq’un dans la nuit, tous ceux-ci parce que nous sommes engagés pour une cause très longtemps loin. Chacun de vous contribue à sa manière à rendre le monde plus beau”, déclare-t-il.

Pour rappel, l’ANVOL-T est une agence gouvernementale en charge de la mise en œuvre du service civique national de participation au développement et de la promotion de volontariat au Tchad.