Tchad : annonce d’un débat à l’Assemblée nationale sur la réforme de l’Armée

Une plénière est prévue ce vendredi 24 septembre à l’Assemblée nationale. Selon les informations, les élus du peuple vont débattre de la réforme de l’Armée tchadienne. Des sources affirment qu’une « importante » déclaration du président de l’Assemblée nationale, Dr Haroum Kabadi devrait intervenir.

Notons que six ministres sont attendus au Palais de la démocratie, dont ceux en charge de la Défense nationale et de la Sécurité publique. Dans les couloirs, on aperçoit des officiers supérieurs de l’armée.