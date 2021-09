Tchad : Airtel achète 5000 tickets pour encourager la tournée de l’artiste Mawndoé

Message : La maison de téléphonie mobile Airtel Tchad s’est procurée cet après-midi, cinq milles tickets (5000) de la tournée de l’artiste Mawndoé au Tchad.



Airtel Tchad, à travers cette initiative, se place comme vecteur d’encouragement à la culture tchadienne. La tournée prévue dans 10 villes et provinces du Tchad a débuté le 17 septembre à Abéché et s’achèvera le 13 novembre par un concert géant au stade omnisport Idriss Mahamat Ouya.



Pour l’artiste, le plus grand défi c’est de donner un spectacle riche en émotions et écrire l’histoire. Mawndoé salue l’achat de ce ticket géant en ces termes : « les 5000 tickets permettront à 5000 personnes d’être là, c’est un encouragement qui me touche parce que le concept c’est entreprendre et nous ne pouvons pas y arriver s’il n’y a pas des gens qui nous épaulent. Merci à Airtel Tchad. »