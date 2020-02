Tchad : Africa Mondo lance le mois de l’histoire des Noirs

HISTOIRE – L’association Africa Mondo par le biais de son comité national a procédé ce samedi 1er février 2020 au lancement du mois de l’histoire des Noirs au lycée de la Paix pour le compte du Tchad.

Initiative de l’association Africa Mondo, le mois de l’histoire des Noirs est pour la première fois organisée en Afrique. Le lancement des activités de ce mois pour le compte du Tchad est fait ce 1er février 2020 au lycée technique commercial de la Paix à N’Djamena par la présidente du comité national d’Africa Mondo, Yusra Abdérahim N’Diaye. Pour elle, la commémoration de ce mois dédié à l’histoire des Noirs est un devoir. « Au-delà de célébrer et de permettre un devoir de mémoire par rapport à l’histoire des Noirs, le plus enchantant pour nous c’est de faire partie de cet élan qui transcende les frontières africaines et d’être dans ce mouvement panafricain de célébration de l’histoire des Noirs. Aujourd’hui on est très enchanté de lancer le mois de l’histoire des Noirs en Afrique et pour le compte du Tchad. »

Le choix sur le lycée technique commercial de la Paix se justifie par son fair-play remarquable lors sa participation au concours d’éloquence lancé par le comité national d’Africa Mondo. « Nous avons apprécié l’état d’esprit de ces élèves, le dynamisme, la passion de l’éducation de leur proviseur. A l’unanimité, le comité a décidé de retenir cet établissement pour le lancement de ce mois », a clarifié Yusra Abdérahim N’Diaye.

Au programme de ce mois, le comité a prévu plusieurs activités. Au lancement, un film intitulé « les grands débatteurs » est projeté suivi d’un échange avec les élèves du lycée de la Paix. C’est un film de l’époque de la ségrégation raciale aux Etats-Unis. « Il est très important que les gens sachent que l’égalité entre les races aux Etats-Unis n’a pas été une chose évidente », martèle Yusra. Les autres activités tourneront autour d’un match de football entre enseignants et étudiants, le 8 février, une grande table-ronde le 15 février 2020.