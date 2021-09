Tchad : Abbas Mahamat Atteib installé maire du 7e arrondissement de N’Djamena en l’absence des conseillers de l’opposition

La commune du 7e arrondissement a installé son maire titulaire ce 7 septembre. Une cérémonie officielle est organisée, mais sans la présence des conseillers de l’opposition.

Ça y est, Abbas Mahamat Atteïb, est connu officiellement comme maire de la commune du septième arrondissement de N’Djamena. Il vient d’être installé à son poste par le Délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Brahim Seïd lors d’une cérémonie tenue ce jour.



Devant le Délégué général du gouvernement et l’assistance, le nouveau maire dans son boubou jaunâtre a prononcé un discours d’une minute et 30 secondes. “L’émotion que je reçois est une émotion collective… C’est une responsabilité importante et à la fois lourde qui nous attends”, a t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée sans les conseillers de l’opposition. Ces derniers se sont repliés dans la salle de réunion. Ils ont réclamé une place au sein de l’exécutif actuel mais leur revendication n’a pas été prise en considération. “Nous avons demandé qu’on renouvelle l’exécutif et nous accorder une place mais comme ils trompent les gens, ils nous ont trompé. Ils ont dit que demain ils vont rencontrer le conseil”.



Durant deux mois, la commune est restée sans maire titulaire. L’intérim n’a pas été assurée car l’administrateur délégué l’a refusé au premier adjoint adjoint qui, selon les textes, est habilité à le faire. Lors de la cérémonie d’installation, le premier adjoint au maire, Pascal Kemkoï Gueuo a déclaré qu’en “toute honnêteté, je n’ai pas de bilan à faire”.



Abbas Mahamat Atteïb prend la place d’Elsepha Akodmo, morte en plein exercice le 6 juillet. Selon les textes, en cas de disparition du maire titulaire, la commune dispose de 30 jours pour organiser une élection afin d’élire un autre maire. La commune du septième arrondissement de N’Djamena a mis deux mois pour installer un nouveau maire. D’après le maire premier adjoint, Pascal Kemkoï Gueuo, ce retard s’explique par des lenteurs administratives. “Tout cela relève du calendrier de la tutelle. Ils ont trouvé un temps libre aujourd’hui et l’ont organisé”.