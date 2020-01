Tchad : Abakar Moussa Kallé reconduit à la tête du MPS de Hadjer Lamis

POLITIQUE – Pour la 3ème fois consécutive depuis 2013, Abakar Moussa Kallé a été reconduit à son poste de secrétaire général provincial du Mouvement patriotique du Salut de la province de Hadjer Lamis.

La nouvelle équipe du conseil provincial du MPS de la région composée de 26 membres a été installée officiellement ce samedi 18 janvier 2019, par le secrétaire général national du MPS, Mahamat Zen Bada en présence de plusieurs militants venus de tous les horizons.

« Remporter les élections législatives et communales futures avec assurance ». C’est sous ce défi que les membres du conseil provincial du MPS, le tout premier après le 8ème congrès de ce parti, ont été installés, au cours d’une cérémonie riche en couleur. Les imposants slogans brandis par les militantes et militants du MPS de Hadjer Lamis en disent long.

« Pour remporter ces échéances électorales, je vous invite dès à présent à envahir tous les coins et recoins de notre province, pour préparer nos électeurs à cet effet. Je sais que vous en êtes capables de relever ces défis », galvanise le secrétaire général provincial du MPS Abakar Moussa Kallé.

Pour lui, chaque militante et militant doit rester aux aguets et « faire échouer toute tentative de diversion politique dans sa province. » Abakar Moussa Kallé dit compter sur la capacité de ses militants à en découdre avec « des politicards malins qui pensent gouverner le Tchad, pays par des théories et des chiffres falsifiés à dessein pour déstabiliser, le climat de paix, de la concorde nationale et de la cohésion sociale. » Il promet que : « aucun quidam, sorti même des cuisses de Jupiter, ne pourra arrêter cet élan de paix, de démocratie et de développement instauré par le MPS, depuis le 1er décembre 1990, au prix de moult sacrifice » avant de marteler : « le Hadjer Lamis par ma voix rassure, qu’aucun autre parti, outre le MPS et ses alliés ne pourra remporter une seule voix ».

Le secrétaire général national du MPS, Mahamat Zen Bada, tout en reconnaissant, la qualité rassembleur du nouveau patron du MPS de la province de Hadjer Lamis, dit le prendre aux mots au lendemain des élections à venir. « Vous avez été reconduit pour la 3ème consécutive à la tête de cette province, ce n’est pas parce que vous êtes beau, vous êtes le plus instruit, mais parce que vous avez mené avec tact la mission qui vous a été confiée. La première bataille électorale ce sont les élections législatives en 2020, à cet effet, vous devriez installer les différentes avant deux mois pour remporter ces échéances » charge-t-il.

Mahamat Zen Bada demande aux militantes et militants de son parti dans le Hadjer Lamis de se positionner et se préparer dès maintenant pour remporter la bataille électorale qui se pointe à l’horizon. « Travaillez sans tenir compte des injonctions des uns et des autres. Travaillez sur la base de feuille de route que le président-fondateur nous a donné », conseille le secrétaire général national du MPS.

Par ailleurs, Mahamat Zen Bada salue l’esprit de consensus des militantes et militants du MPS de Hadjer Lamis qui conduit à la désignation sans tractation des membres du conseil provincial. Il les encourage à aller dans ce sens.