Tchad : 50 femmes bénéficient d’une formation en transformation des produits locaux

La coopérative Femmes et Synergie en partenariat avec l’ONG TIKA-TCHAD a lancé ce jeudi 24 novembre 2022, la formation sur la transformation des produits locaux.



C’est au total 50 femmes qui reçoivent cette formation qui consiste à valoriser les produits locaux mais aussi de permettre à ces femmes d’entreprendre à partir de la transformation des produits locaux.



La coopérative Femme et synergie est une plateforme de transformation des produits locaux tels que l’ail et l’oignon en épices d’assaisonnement. Elle dispose des machines de transformation comme les séchoirs électriques qui permettent de sécher les condiments verts et des moulins qui permettent de les rendre en poudre avant la transformation.



“Les épices transformés en produit final comme en jus de gingembre et bien d’autres sont vendus à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’extérieur”, souligne Amouna Hissein, vice présidente de la coopérative Femme et synergie.



“Former une femme, c’est former toute une société” lâche Vedat Bass, le coordonnateur de Tika. C’est dans ce sens que son agence a décidé d’apporter son aide pour renforcer la capacité de ces femmes et les outiller avec les matériels consommables et non consommables pour leur permettre d’être indépendantes. A-t-il justifié.



Cette formation se tient du 24 au 30 novembre 2022 er regroupe les femmes démunies, des veuves et des filles-mères issues de diverses associations de la ville de N’Djamena.