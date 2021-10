Tchad : 200 candidats définitivement admis à l’ENA

Lors d’un point de presse ce mercredi 20 octobre, la présidente du jury du concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA), madame Sa-Ndoudjinang Rebecca a annoncé la publication des résultats définitifs du concours.



200 candidats sont déclarés définitivement admis au concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA). Ce sur les 1203 admissibles qui ont passé les épreuves orales du 11 au 14 octobre dernier.

Selon la présidente du jury, les 200 sont retenus (100 au premier cycle et 100 au second cycle), par type de concours (interne et externe) par carrières, par option et par ordre de mérite également à partir de 12 de moyenne. En application des textes régissant l’ENA, une liste d’attente est prévue en cas de désistement d’un des candidats déclarés définitivement admis, précise madame Sa-Ndoudjinang Rebecca.

La présidente du jury souligne également que le seul critère retenu pour le choix des candidats, le mérite qui “s’inscrit dans la dynamique du dernier concours organisé en 2018, est plus que salutaire dans cette phase de transition et contribuera certainement à relever le niveau des ressources humaines dans notre pays”.

En rappel, c’était 7.490 candidats retenus pour les différents cycles et filières qui ont composé les épreuves écrites le mardi 21 septembre 2021 à N’Djaména et dans les neuf (9) centres d’examen ouverts en provinces. A l’issue de ces épreuves écrites, 1203 candidats ont été déclarés admissibles à partir de la moyenne de 12/20.