Tchad : le Conseil présidentiel pour l’amélioration du climat des affaires au Tchad est installé

Composé de 18 membres, le Conseil présidentiel pour l’amélioration du climat des affaires a été officiellement ce 10 mars dans un hôtel de la place.

Les 18 membres de ce conseil viennent de six bords : huit membres pour le gouvernement, trois de la CCIAMA (Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat), trois du patronat, un de l’association professionnelle des établissements du crédit, un de l’association des opérateurs pétrolier et deux personnes rapporteurs. Ils sont chargés de veiller à l’amélioration continue du climat des affaires dans le pays.

Pour le ministre d’Etat, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, l’équipe va exercer ses tâches dès son installation : « L’équipe du conseil présidentiel mise officiellement en place aura à travailler d’arrache-pied, sans relâche, afin de mener à bien sa mission. Il en est de même pour l’observatoire du climat des affaires qui devra commencer immédiatement une fois son personnel recruté », a-t-il précisé.

Le président de la CCIAMA, Adji Mahamat Seid, a relevé le problème d’insuffisances dans la couverture et la qualité des infrastructures dans le domaine des transports, de l’énergie et des télécommunications ; le retard dans le paiement de la dette intérieure, etc. Au vu de ces constats et bien d’autres maux qui freinent les affaires au Tchad, il exhorte le gouvernement à améliorer ces conditions afin de les aider à bien mener leur mission.

Signalons qu’il y a deux femmes dans le conseil présidentiel pour l’amélioration du climat des affaires au Tchad, un conseil présidé par le chef de l’Etat lui-même.