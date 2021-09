Tchad : 160 élèves policiers formés en 2019 attendent toujours leur immatriculation

Un autre mécontentement des élèves policiers au sein de l’Ecole de Police. Après celui des élèves de 2016, 160 formés en 2019 n’ont pas reçu leur immatriculation. Ils ont déposé une énième requête.

Par décrets N°1041/PR/MDPCDNSACVG/DGPN/2019 et 1043/PR/MDPCDNSACVG/DGPN/2019, la direction de la Police nationale a été autorisée à recruter à titre exceptionnel des élèves policiers. 538 élèves policiers ont été ainsi formés. Parmi eux, 376 ont obtenu leur immatriculation. Deux sont morts et 10 actuellement en formation à nouveau et 160 restants sont à la maison, ils n’ont pas reçu leur immatriculation.

« Nous étions au nombre de 538 élèves stagiaires dont 200 sont des rebelles ralliés de 2019, 138 élèves venant de l’ex-ministre de la sécurité, et 200 élèves restant venant de toutes les régions », explique un représentant.

« Parmi nous, il y a ceux qui ont abandonné les études (élèves et étudiants) pour venir suivre la formation. D’autres ont abandonné leurs activités pour servir leur pays. Aujourd’hui, il y a presque deux ans que nous sommes à la maison sans rien faire, on attend notre immatriculation. Nous demandons simplement notre immatriculation afin de servir notre beau pays. L’actuel directeur connaît bien notre dossier », confie-t-il.

Les élèves policiers disent n’avoir reçu aucune information leur expliquant la cause de leur omission sur la liste. Ils ont adressé des requêtes au ministre de la Sécurité publique et au directeur général de la Police. Mais pas de suite jusqu’aujourd’hui. “Ils nous disent les mots comme : on va vous appeler”, confie un représentant des omis.

A la Direction générale de la Police, personne n’était près à nous renseigner sur ce dossier.