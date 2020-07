Tchad: 13 nouveaux nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment

Les nouveaux membres du gouvernement du 14 juillet ont prêté serment ce vendredi 17 juillet au palais présidentiel devant la cour suprême. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part en présence du président de l’assemblée nationale.

Ce sont 13 membres qui ont prêté serment sur les 14 nouveaux membres. Le ministre secrétaire d’Etat à l’économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale est absent du pays.

Au Tchad plusieurs fonctionnaires devront se soumettre à l’exercice de prestation de serment au début de la prise de fonction. Une Ordonnance signée du président de la République, Idriss Déby Itno, indique également les procédures et la liste des personnes assujetties.

L’Ordonnance portant serment confessionnel se traduit par la formule suivante : « Moi… je jure au nom d’Allah/de Dieu, le Tout Puissant, d’être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la Nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d’Etat et de respecter les engagements contenus dans la Charte déontologique ». Formule sermet confessionel



A ce serment confessionnel, sont assujettis entre autres : le président de la République ; les membres du gouvernement et les membres du Cabinet du président de la République (Secrétaires généraux, directeurs de cabinet et les conseillers) ; les ambassadeurs etc.

Alors que les membres du gouvernement prêtent serment devant le président de la République, « les autres personnes et agents de l’Etat prêtent serment devant les Cours d’appel sur délégation de la Cour suprême ».