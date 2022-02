Tchad: 103 partis lancent un cadre de concertation des partis politiques

103 partis politiques ont procédé jeudi, au lancement d’un cadre de concertation des partis politiques. C’était au cours d’une cérémonie au palais du 15 janvier qui a vu la présence des présidents et des secrétaires généraux des partis politiques signataires.

Le cadre de concertation rassemble des partis politiques issus de 10 regroupements des partis politiques (Alternance 21, CCPPOD, la gauche radicale, Alliance Victoire, la Droite Radicale, Les Verts et Sociaux-démocrates pour le Changement, CODAC, le Gap, APUR, Nouvel Horizon).

L’objectif est de promouvoir et faciliter la concertation entre les partis politiques de tous bords et de privilégier le consensus sur les questions publiques, économiques et sociales de l’heure. Assurer une représentativité et une participation effective des partis politiques au dialogue national inclusif, défendre les intérêts ainsi que les prérogatives politiques des partis. De veiller à la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue, pour l’intérêt national, le cadre peut se concerter avec les acteurs non politiques de l’intérieur et de l’extérieur.

Les présidents des partis politiques ont également plaidé auprès du gouvernement d’améliorer les conditions de vies des femmes et des jeunes car ces deux couches de la population souffrent de problèmes de chômage.

Ce cadre selon Dr Baba Ahmat Baba, coordinateur du cadre de concertation des partis politiques se veut un espace où les partis politiques peuvent se concerter, discuter et échanger sur les questions importantes de la nation.