Tchad : 1000 kits de vivres et non vivres distribués dans 5 centre sociaux à N’Djamena

La sous commission d’assistance aux personnes aux personnes démunies du Comité de gestion de la crise sanitaire avec l’appui de l’ONASA, a distribué plus de 1000 kits d’aides dans 5 centres sociaux à N’Djamena ce 28 août. Cette aide destinée aux personnes touchées par les inondations s’inscrit dans le plan d’assistance du gouvernement aux sinistrés.

La sous commission d’assistance aux personnes démunies du Comité de gestion de la crise sanitaire avec ses partenaires, a procédé ce vendredi, 28 août, au partage des vivres et non vivres donnés par le gouvernement. Cette opération de distribution fait suite au lancement officiel le 21 août, du programme d’aide du gouvernement en par le ministre de la santé en présence du ministre de l’économie, du directeur général de l’ONASA et du représentant de la Banque islamique pour le développement (BID).

« La présente action que nous menons depuis un certain nombre de mois va dans le sens de l’assistance du gouvernement avec l’appui du PAM et de la BID pour assister les personnes vulnérables en cette période de Covid-19 à laquelle se sont ajoutées les inondations récurrentes», justifie Hakim Mahamat Issa, directeur de la famille et de l’action social. « La présente action se fait dans les centres sociaux qui sont répertoriés dans les centres sociaux afin de les soulagés un temps soit dans ces moments difficiles », précise-t-il.

Ce sont les centres sociaux des 3e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissement qui ont accueilli en cette date du 28 août les équipes de distribution appuyées par l’ONASA. Au sein des centres sociaux, ce sont les personnes démunies (femmes, personnes âgées sans ressources…) qui sont bénéficiaires de ces aides. Les kits en question, sont composés des vivres, des savons, des couvertures et autres matériels indispensables pour ces personnes qui se retrouvent exposées aux maladies en cette saison des pluies.

Très émue par ce geste, Mme Mberdé Marie-Claire, responsable du centre social N°7 de la commune du 7e arrondissement félicite le gouvernement pour son engagement en faveur des couches vulnérables. « Nous l’apprécions et nous l’encourageons. Que Dieu lui donne la force de s’occuper des personne vulnérables. Les femmes et les enfants qui dorment aujourd’hui dans l’eau vont se réjouir dans leurs familles respectives », commente-elle.