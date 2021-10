Tchad: 100 orphelins ont reçu des kits scolaires

L’Association humanitaire Al-Moussa’ada en partenariat avec l’ONG Association pour la bienfaisance et d’appui multisectorel (ABAMUS) a organisé ce jeudi 28 octobre, une cérémonie de remise des kits scolaires aux 100 orphelins résidant dans les différents arrondissements de N’Djamena, au musée national.

Le Coordinateur de l’Association humanitaire Al-Moussa’ada, Moussa Abdoulaye Youssouf a rendu un vibrant hommage à tous ces hommes et femmes qui ont mis au monde des enfants et qu’ils ne sont plus de ce monde avec leurs enfants. Malgré leurs départs prématurés et que le destin en a décidé subitement ainsi, les orphelins ne sont pas abandonnés à la merci de la nature.

“Nous sommes à une ère de la philanthropie et nous ne devons plus être des observateurs devant une situation purement socio économique. Fonctions que l’AHAM et ABAMUS ont jugé utile de s’engager à apporter leur part de contributions à ces cents orphelins et pratiquement démunis de tous”a précisé le Coordonnateur d’Al-Moussa’ada.

Le directeur des programmes et projets de l’ONG Association pour la bienfaisance et d’appui multisectorel (ABAMUS) Mahamat Bokhit Digui souligne que par cette action humanitaire, si modeste qu’elle soit, qui consiste à assister, à soutenir et à encadrer tous ces enfants orphelins, est un grand défi pour tout un chacun ici présent, dont les perspectives sont assez grandes et cela nécessite un accompagnement de tous. “A vous chers enfants , je vous interpelle à plus d’ardeur au travail, de la discipline et du respect, vis

-à-vis de vos enseignants, sans oublier bien entendu, de ne pas vous éloigner de vos études” lance-t-il.