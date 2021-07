Tchad : 100 jours du CMT, ’’ le bilan est négatif’’, selon Wakit Tamma

Mahamat Idriss Deby a atteint la barre des 100 jours ce 28 juillet à la tête de la République du Tchad. C’est un pas pour le Conseil militaire de transition (CMT) mais pour Wakit Tama ’’le bilan est négatif’’.

C’est un cap symbolique que Mahamat Idriss Deby vient de franchir. 100 jours après avoir pris le pouvoir dans un contexte sécuritaire tendue. Il peut se montrer d’être celui qui a calmé la situation entre l’armée nationale et les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT).

Le bilan de son règne reste cependant entaché. Des manifestations, mécontentements, l’insécurité, cas de viol et autres à l’intérieur du pays ont donné une multiple couleur à la transition.

Sur le plan politique, la constitution a été suspendue dès la prise du pouvoir par le CMT. Une nouvelle Charte de transition a été mise en place. 5 jours après sa prise du pouvoir, le CMT a opposé un refus catégorique du dialogue aux rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Un acte jugé par la coalition des organisations Wakit Tamma comme ’’d’exclusion et d’illégalité inadmissible’’.

Une semaine après la prise du pouvoir, le président de la transition, Mahamat Idriss Deby a prôné le dialogue lors de son message adressé à la nation. Trois mois après, un comité d’organisation est certes nommé mais aucune date, ni programme pour le dialogue. ’’Il n’y a pas d’actif du CMT’’, indique Max Loalngar, coordinateur de Wakit Tamma. ’’Il y a cette charte à réviser. Il y a le communiqué de l’Union africaine que nous ne voulons pas appliquer, nous profitons des failles’’, ajoute-t-il.

La gouvernance n’a pas changé clame Max. ’’Aujourd’hui nous avons toujours un pouvoir militaire. La charte n’a pas encore été révisée. Le bilan est négatif’’.

Du côté social, Max Loalngar déclare que le tableau est sombre. Pour lui, le CMT n’a pas été du côté de la masse. ’’Les retraités, diplômés sans emploi sont sur le banc. Les handicapés se sont repliés au Cameroun avec l’intention de ne plus revenir. Ces choses sont à mettre à l’actif du CMT qui n’a pas su s’allier des grandes masses tchadiennes’’, déplore-t-il.

La situation des droits de l’Homme sous le CMT, la coordination des actions citoyennes a retenu les ’’répressions sanglantes’’. Les premiers pas du CMT sont négatifs indique Max Loalngar. ’’A plusieurs reprises, le peuple a été réprimé dans le sang. Aujourd’hui nous comptons plus de dix morts du fait des manifestations pacifiques’’. D’un autre côté, quelques demandes de manifestations ont été autorisées. Pour Wakit Tamma pour exprimer son ras-le-bol, il n’est pas question de demander l’autorisation. ’’Il est écrit dans la constitution que les libertés fondamentales sont garanties et donc on n’a pas besoin d’une autorisation pour marcher’’, clame-t-il.