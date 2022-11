Tandjilé : improvisation d’une marche de soutien en faveur du président de transition à Man-Mbagué

Le directeur général de la Simatrac, Flavien Ali Tobyo, à la tête d’une plateforme, dénommée «plateforme des jeunes cadres de la Tandjilé», continue sa campagne de sensibilisation sur la paix, dans sa province. Ce vendredi, il est arrivé au département de Man-Mbagué où ils ont effectué une marche de quelques minutes en faveur du président de transition.

C’est une marche improvisée pour soutenir la transition qui vient de déjouer «un coup d’Etat» (selon les propos du directeur général de la Simatrac, Flavien Ali Tobyo), en date du 20 octobre.

Cette marche de soutien, il faut le préciser, intervient juste après la remise des matériels agricoles, constitués des motoculteurs, des motopompes et de plus de 200 sacs de céréales, à la population de Man-Mbagué, l’un des départements de la Tandjilé, par le directeur général de la Simatrac, Flavien Ali Tobyo qui n’a cessé de rappeler à cette dernière que ces matériels et céréales sont un don du président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno.



En receptionnant ce don, le préfet de Man-Mbagué, Alda Gaou-Rang Kamis Godi déclare : «Désormais avec Mahamat Idriss Déby Itno vous ne serez plus désespérés». C’est visiblement un geste de cœur qui a satisfait plus d’un habitant de cette localité, qui espèrent multiplier leur production agricole grâce à ces outils.



La population de Man-Mbagué, par la voix de son préfet, a tenu à transmettre ses remerciements au président de la transition, à travers cette marche d’une dizaine de minutes qui a mobilisé les enfants et surtout les femmes de la localité.

«La personne qui nous sert il faut aussi lui servir. Il ne faut pas chercher à lui faire du mal, parce qu’il vous aide à vivre», lâche Alda Gaou-Rouang Kamis Godi, comme une invitation à accompagner Mahamat Idriss Déby Itno à réussir la gestion de la transition.