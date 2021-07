Tabaski : la plus grande fête musulmane

La communauté musulmane du Tchad et celle du monde entier célèbre ce mardi 20 juillet, la fête de Tabaski ou l’Aïd el Kebir.

La Tabaski ou Aid El Kebir est la plus grande fête de l’Islam. Elle rappelle la soumission d’Ibrahim, Abraham pour les chrétiens à son Dieu. En voulant mettre à l’épreuve Ibrahim, Dieu lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël. La foi de l’homme envers son créateur était inébranlable au point où il décida de faire la volonté de Dieu en offrant son unique fils en holocauste. C’est au moment de passer à l’acte que, Dieu s’étant rassuré de la foi d’Ibrahim envers lui l’en empêcha et lui envoya un bélier pour le sacrifice.

Au-delà de son aspect religieux, l’Aid Al Adha est aussi une occasion de rencontre, de retrouvaille et de convivialité avec la famille et autres proches. Dans la communauté musulmane, cette fête est aussi synonyme de partage et de générosité envers les nécessiteux et les personnes les plus démunies.