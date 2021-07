Tabaski : distribution de viande aux personnes démunies au quartier Lamadji

L’Association Help For Miskine et l’ONG Turc Kuran Organizasyon ont organisé la distribution de la viande au quartier Lamadji dans le 10ème arrondissement, aux personnes démunies, ce mercredi 21 juillet 2021.

C’est dans le cadre de la fête de Tabaski que l’Association Help For Miskine et son partenaire Turc sont venus distribuer de la viande aux personnes démunies. L’objectif de l’Association est d’aider les jeunes, femmes, les couches vulnérables, les immigrés, les réfugiés, les déplacés, les sinistrés.

La présidente de l’Association Help For Miskine, Halima Idrissa Adoum, a souligné que la distribution de de la viandes se fait en deux étapes : 50 bœufs pour aujourd’hui mercredi 21 juillet et 50 autres réservés pour demain jeudi 22 juillet.

Le monde islamique a célébré hier mardi 20 juillet la fête de Tabaski. C’est donc l’occasion pour l’association de donner le sourire à ces personnes qui n’ont pas les moyens d’immoler un mouton. « Nous prônons le vivre ensemble afin que notre pays retrouve sa stabilité et que chacun s’attelle aux tâches de développement dont nous avons tant besoin », conclut Halima Idrissa Adoum.