Tabaski : dans le Salamat, les prix des moutons restent abordables

À Amtiman depuis quelques jours avec le retour des transhumants, les marchés sont de jour en jour saturés et à l’approche de la fête de Tabaski, fête à laquelle, la viande de mouton est à l’honneur, conformément au sacrifice d’Abraham pour prouver sa foi en Dieu.



Les prix des moutons ont légèrement augmenté par rapport aux jours ordinaires.

Une descente sur le marché de bétail d’Amtiman a permis de se mettre à l’évidence.



Par rapport aux années précédentes, l’on note avec satisfaction que le prix a légèrement diminué avec le retour massif des transhumants (Arabes) ; les moutons se vendent actuellement à 25000, 30000, 40000, 45000, 50000 et plus selon la corpulence de l’animal et aussi bien la capacité de clients.

Ce qui indique que la fête s’annonce bonne malgré la hausse des prix de sucre et farine.



Djimotoum Bongtoloum, Correspondant à Amtiman