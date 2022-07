Tabaski : les prix des béliers oscillent entre 40 000 et 80 000 FCFA

A quelques jours de la fête de Tabaski, notre équipe a fait un tour sur les différents points de vente des moutons. Comparativement à l’année passée, le prix a augmenté.

Selon les éleveurs et vendeurs, l’augmentation des prix est en lien avec les dépenses faites. Du chef de canton jusqu’à l’acheminement à N’Djamena, les éleveurs estiment qu’ils ont dépensé plus que l’an dernier. De 21 000F, les dépenses ont atteint 31 000F cette année. Une différence de 10 000 FCFA.

L’année passée, les dépenses sont réparties comme suit :

Chef de canton et Etat : 500 F

Le garant : 500 F;

Docteur (pour le laissez-passer) : 200 F par tête;

Transport : 5 000 F;

Barrière : 200 F par tête;

Mairie : 250 F;

Berger : 250 F par tête;

Nourriture : 15 000 F.

Pour cette année 2022, les dépenses sont les suivantes :

Chef de canton et Etat : 1 000 F

Le garant : 1 000 F;

Docteur (pour le laisser passer) : 500 F par tête;

Transport : 7 500 F;

Barrière : 500 F;

Mairie : 250 F par tête;

Berger : 500 F par tête;

Nourriture : 20 000 F.

La nourriture de ces béliers est la cause d’augmentation de prix au marché. Un sac de tourteau aujourd’hui peut coûter jusqu’au 22 000 FCFA. On estime à 31 250 FCFA de dépense par tête de mouton. Sans oublier le bénéfice du commerçant et le prix d’achat du mouton qui varie finalement cette année entre 40 000 FCFA et 150 000 FCFA.