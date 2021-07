Tabaski : Chad Charity Association a distribué de la viande aux personnes démunies

Chad charity Association apporte son soutien aux personnes démunies à l’occasion de l’Aïd Al Adha, ce mardi 20 juillet au quartier Ambriguébé dans le 4ème arrondissement.

Pour la Secrétaire générale de l’Association, Hamida Saleh, a indiqué que cette activité consiste à lutter contre la faim. «Dès le premier jour de l’Aïd, notre équipe a fait les sacrifices conformément à la tradition religieuse , et a distribué de la viande aux personnes nécessiteuses au quartier Ambriguébé. Cette activité nous a, non seulement permis d’accomplir ce devoir de solidarité, mais aussi à contribuer également à la lutter contre la faim mème si c’est pour une journée et redonner le sourire aux familles » précise-t-elle.

Chad Charity Association est une organisation humanitaire qui développe et agit pour la cause des nécessiteux. Elle donne les sourires aux enfants orphelins, aux personnes démunies.