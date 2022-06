Sport : lancement de la semaine provinciale des sports de l’Ennedi Ouest

La délégation provinciale de la Jeunesse, des Sports de l’Ennedi-Ouest a lancé, mardi 31 mai, la semaine provinciale des sports.

Une semaine provinciale des sports dans la province de l’Ennedi Ouest est un premier du genre. Le lancement de ladite semaine a été marquée par un match d’ouverture en présence du préfet du département de Fada.

Le match d’ouverture a drainé une foule immense, sortie pour soutenir le sport et manifester leur amour autour de cette communion des cœurs.

Avant de donner le coup d’envoi, Adoum Allamine Mahamat, délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat de l’Ennedi Ouest, a demandé aux 22 acteurs de faire preuve de fair-play.

Le délégué de la Jeunesse et des Sports a fait savoir à la population que le sport est un vecteur incontournable de l’unité car, « le sport demeure un socle et un vecteur de croissance économique, une discipline qui réunit le peuple, et qui uni les cœurs ».