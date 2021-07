Soutenance de la 1ère promotion de la faculté de sciences de la santé humaine de l’UNABA

Les étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine de l’université Adam Barka d’Abéché soutiennent leurs thèses de doctorat depuis hier, jeudi 22 juillet 2021 à l’amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé humaine de N’Djamena.

Ils sont au nombre de soixante médecins généralistes de la 1ère promotion de la faculté des sciences de la santé humaine de l’université Adam Barka d’Abéché à soutenir leurs thèses de doctorat. La soutenance a commencé hier jeudi 22 juillet à la faculté des sciences de la santé humaine de N’Djamena. Et elle se poursuit jusqu’à samedi 24 juillet.

La directrice générale adjointe du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale Dr Mbaidedji Dekandji Francine représentant le ministère de tutelle a rendu un vibrant hommage aux universitaires et a salué le courage et l’abnégation des doctorants qui ont consenti d’énormes sacrifices pour arriver à ce stade.

Pour rappel, la faculté des sciences de la santé humaine de l’université Adam Barka d’Abéché a été créée en 2011.