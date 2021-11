Soudan : le général al-Burhan assure que l’armée n’a pas l’intention de confisquer le pouvoir

Le président du Conseil souverain de transition du Soudan et commandant général des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan a réaffirmé mardi que les militaires n’avaient pas l’intention de confisquer le pouvoir.

Le général al-Burhan a fait ces remarques à l’occasion de sa rencontre avec Molly Phee, la secrétaire d’Etat américaine adjointe aux Affaires africaines, et en présence de Brian Shukan, le chargé d’affaires américain à Khartoum, a indiqué le conseil dans un communiqué.

Selon le communiqué, consulté par Xinhua, le général Al-Burhan a souligné la volonté et l’ouverture de l’armée à mener un dialogue inconditionnel qui mène à la stabilité et au développement du pays.

Il a en outre insisté sur le respect du document constitutionnel et la conduite d’un dialogue global avec toutes les forces politiques pour compléter la structure de l’autorité de transition et réussir la transition démocratique dans le pays jusqu’à la tenue d’élections libres et équitables en juillet 2023.

Le général Al-Burhan a en outre promis de libérer les détenus politiques, à moins qu’une accusation pénale ne soit prouvée contre l’un quelconque d’entre eux, affirmant que “les mesures pour libérer les détenus politiques ont déjà commencé et que tout détenu non reconnu coupable d’une infraction pénale sera libéré”.

Selon le communiqué, Mme Phee a de son côté exprimé le souhait de Washington en ce qui concerne la transition démocratique dans le pays ainsi que le succès de la période de transition.

Elle a aussi fait part de son espoir que les Soudanais seraient en mesure de résoudre eux-mêmes les divergences actuelles, notant que le rôle des Etats-Unis se limite à faciliter le dialogue entre eux, ajoute le communiqué.

Le Soudan souffre d’une crise politique après que le général Al-Burhan a déclaré l’état d’urgence le 25 octobre et dissous le conseil souverain et le gouvernement.