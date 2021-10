Sommet Afrique-France: prestation d’AfrotroniX au concert d’inauguration de la séance plénière

L’artiste tchadien, AfrotroniX, a été choisi pour le concert d’inauguration de la séance plénière du Nouveau Sommet Afrique-France, qui se déroule à Montpellier, ville française.

Accompagné de deux danseuses, l’un des grands ambassadeurs de la culture tchadienne, AfrotroniX, a livré une prestation de haute facture devant le président français Macron et ses hôtes de marque.

Selon le site de la présidente française, cette plénière est l’occasion de débattre et d’échanger, de manière directe, avec une douzaine de jeunes africains et jeunes français sur les principaux enjeux Afrique-France.

Ce sommet, d’un genre nouveau, est consacré exclusivement à la jeunesse d’Afrique et de France. Pour la première fois, des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, chercheurs, athlètes, étudiants, personnalités engagées d’Afrique et de France sont réunies pour envisager les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le renouveau de la relation entre le continent africain et la France.