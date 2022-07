Société : une incommode circulation se crée à Dembé par les commerçants déguerpis

La présence des commerçants de Dembé sur les grandes voies trouble la circulation depuis quelques semaines. Il n’est plus aisé de circuler aux alentours du marché de Dembé, dans le 7e arrondissement de la ville de N’Djamena. La délocalisation des occupants de ce marché en est la cause.



Pour une distance d’environ 500 mètres, il faudra mettre plus de 30 minutes pour trouver un issu de passage, la voie est complétement occupée par les vendeurs des vivres. Cette situation met mal à l’aise les usagers de cette route. Cette voie reliant le quartier Chagoua à celui de Dembé se trouve complètement occupé par les vendeurs et leurs marchandises étalées sur les grandes voies. Les occupants de cet axe étaient précédemment au sein du marché. Mais ils se sont vus déguerpis depuis un temps par les agents des forces de l’ordre sur instruction de la Mairie selon certains commerçants interrogés.



Certains nous confient que c’est depuis des années que ces commerçants sont sommés de quitter ce lieu. L’espace dudit marché serait repris pour d’autres projets clame un vieux occupant de cet espace.

Il faut ajouter que cette situation constitue non seulement des troubles de circulation des biens et personnes mais on recense des innombrables cas d’accident et de vol depuis qu’ils sont installés sur cette voie.