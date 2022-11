Société : l’ATUDH visite la maison d’arrêt et de correction de Klessoum

L’Alliance tchadienne universelle pour la défense de droits de l’homme (ATUDH) a visité la maison d’arrêt et de correction de Klessoum, le samedi 19 novembre. Conditions de détention, prise en charge médicale, gastronomique ont été au centre de cette visite.

C’est dans le cadre de ses activités que l’Alliance tchadienne universelle pour la défense de droits de l’homme (ATUDH) a fait une descente à la maison d’arrêt et de correction de Klessoum. « L’objectif de notre visite est d’enquérir la réalité des conditions de vie des personnes détenues ici à la maison d’arrêt de Klessoum, puis dans les autres maisons d’arrêts qui se trouvent sur l’ensemble du territoire tchadien » souligne le chargé de revendication de l’ ATUDH, Sahnoune Cheikh Seïd.

Selon lui, ils ont visités presque tous les détenus de la maison d’arrêt. « La visite a consisté à observer la cuisine, les latrines, l’infirmerie, la salle des détenus et d’échanger avec quelques prisonniers. Chose qui a été faite dans une atmosphère calme et franc ». Mais tout fois Sahnoune Cheikh Seïd relève les manquements et il demande au gouvernement de revoir les conditions des détenus afin d’améliorer la situation de ces derniers.

Parmi les conditions déplorables, le chargé de revendication de l’ATUDH relève :

Les repas sont insuffisants ;

Le nombre des cuisiniers aussi est insuffisant ;

Le nombre est pléthorique dans la salle de détention ;

Les enfants mineurs n’ont pas de cours ;

Certains ont mis plus de deux ans sans être auditionnés ;

Etc.

Kaguer Abdoulaye, conseiller juridique de l’Alliance, salue la collaboration des uns et des autres pour les avoir facilité et accompagné dans l’exercice de leurs activités afin de sortir un rapport qui va aider dans l’amélioration des conditions des détenus.