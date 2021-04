Société civile :  la   PFOSCUP  sensibilise les jeunes à retirer leurs cartes d’électeurs et à voter

La plateforme des organisations de la société civile pour l’unité et la paix (PFOSCUP), a organisé une campagne de sensibilisation et d’information sur l’unité et la paix, ce mercredi 07 avril, dans la grande salle du siège de la Conférence épiscopale du Tchad (CET) à N’Djamena. Elle a vu la participation de plusieurs organisations de la société civile.

L’objectif de cette campagne d’information et de sensibilisation est l’importance du retrait des cartes d’électeurs du vote le jour du scrutin. Le coordonnateur de cette plateforme, Mahamat Tahir Adirdir, a invité les jeunes à rester sereins. ” Nous demandons à la population en général et les jeunes en particulier de ne pas suivre les mots d’ordre de boycott émanant de certains partis politiques et quelques organisations de la société civile”, a conseillé Mahamat Tahir Adirdir.

” Ceci étant, nous vous rappelons que la carte d’électeur vous servira non seulement de voter votre candidat à l’élection présidentielle, elle vous servira de voter vos députés, vos conseillers municipaux et bien d’autres”; a-t-il souligné.

La PFOSCUP appelle la population à voter massivement le candidat de leur choix aux élections, car, rappelle-t-elle, le vote est un devoir citoyen. Par la même occasion, cette plateforme a exhorté le public de véhiculer le message de paix pour préserver l’unité nationale.