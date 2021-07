Société : ce que l’on sait pour l’instant de l’assassinat du jeune homme sur l’avenue Elnimery

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’année est tué à bout portant sur l’avenue Elnimery ce dimanche 11 juillet 2021, par des individus inconnus. Les témoignages laissent croire que les bourreaux connaissent bien leur victime.

Nous avons recueilli les témoignages sur place d’un motocycliste qui, selon lui, a suivi le véhicule de marque Toyota, couleur blanche, vitre teintée, sans plaque d’immatriculation, ayant à son bord deux personnes (bourreaux) qui suivait le motocycliste (victime) depuis la rue de 50m.

Les deux personnes à bord du véhicule ont gardé à l’œil le jeune homme enturbanné depuis une longue distance. Ils traversent le rond-point dit ‘’Adoum Tchéré’’. Le véhicule serre le motocycliste. Il ralentit. Puis tout à coup, il tire sur lui. « Nous avons écouté le bruit de deux balles », lance un riverain.

Le motocycliste tombe mais ne décède que quelques minutes plus tard. « Lorsque nous sommes venus en urgence à son chevet, il nous regardait et nous lui avons donné la Chahada », poursuit un autre. Les bourreaux ont aussitôt accéléré et quitté le lieu librement, sous le regard impuissant des riverains. Le corps est déposé à la morgue.