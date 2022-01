Société : CARE international élabore un programme pour répondre à la pauvreté et à l’injustice sociale

Un atelier d’élaboration de la stratégie programme de Care Tchad se tient du lundi, 31 janvier au 02 février à N’Djaména. C’est le secrétaire général du ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, Wardougou Mahamat Arati qui a ouvert les travaux.

L’objectif de cet atelier de trois jours est de développer une stratégie de programme 2022/2026 répondant aux réalités et tendances contextuelles du Tchad et alignée avec la vision 2030 de CARE en collaboration avec les parties prenantes, à savoir la société civile et les partenaires gouvernementaux.

Dans ce pays où 60% des habitants des zones rurales et 29% en zones urbaines sont vulnérables à la pauvreté, CARE international cherche, à travers cet atelier à faire le lien entre les différents processus pour développer une stratégie de programme pour les cinq prochaines années qui prendra en compte l’analyse des causes profondes de la pauvreté et de l’injustice sociale.

Pour ce faire, des présentations, des travaux de groupes, des discussions, des revues des données seront faits au cours de l’atelier pour pouvoir toucher des doigts, les grands problèmes sociétaux et sanitaires, nécessitant l’intervention du CARE international.

Le secrétaire général du ministère de l’Economie, du plan et de la coopération internationale, Wardougou Mahamat Arati qui a ouvert les travaux pense que cet atelier « va redonner des espoirs, concrétiser des attentes et transformer des conditions de vie de nos concitoyens ».