Sila : les enfants de 0 à 5 ans sont appelés à être vaccinés contre la polio

Il a été lancé ce vendredi 13 mai, la campagne de vaccination contre la polio dans la province du Sila. Une opération qui s’étendra jusqu’au 16 mai.

C’est le préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, qui a lancé l’opération de vaccination contre la polio en présence de ses collaborateurs et responsables des ONGs.

Le préfet Adoum Hassan Fouda a indiqué que le Tchad, à l’instar des autres pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), s’est engagé en faveur de l’initiative mondiale pour éradiquer toutes les maladies évitables par la vaccination.

Il a aussi declaré que le Tchad avec l’appui de ses partenaires organise régulièrement depuis 1996, des journées nationales de vaccination contre toutes ces maladies et c’est ainsi que les nombreuses épidémies dont le Tchad fait face ont disparu.

Pour la réussite de cette campagne, Adoum Hassan Fouda demande aux parents, autorités politiques et administratives, chefs traditionnels, prêtres, pasteurs, imams, organisations des jeunes et des femmes de s’impliquer pleinement.

Pour finir, le préfet a adressé au nom du gouvernement ses remerciements à la communauté internationale et nationale, notamment à l’OMS, l’UNICEF, qui ne cessent d’apporter au Tchad leurs appuis techniques et financiers dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé en général et de cette campagne en particulier.