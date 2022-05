Sila: le nouveau préfet de Koukou-Angarana installé ce 28 mai

Le nouveau préfet du département de Koukou Angarana, Hassan Tom Aria, a été nstallé officiellement ce 28 mai 2022 par le gouverneur de la province du Sila Ismail Yamouda Djorbo en présence de autorités administratives dudit département.

Pour le gouverneur le choix opéré par le ministère de l’administration sur le colonel Hassan Tom Aria n’est pas un hasard. Il a indiqué que Hassan Tom Aria est un militaire de formation et un homme d’expérience, aussi dans le domaine civil que sécuritaire et apte à la gestion des hommes et de la chose publique, il est un homme de la situation.

Après avoir servi pendant plusieurs années dans l’Armée Nationale Tchadienne comme soldat de rang et gravi des échelons, le colonel Hassan Tom a été successivement: commandant de la 18e Bataillon de la RM4, commandant du Régiment N7 de la DGSSIE, conseiller opérationnel de la zone de défense et de Sécurité numéro 2 d’Abéché qui est son dernier poste.

Le gouverneur instruit le préfet entrant, au maintien de l’ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens dans le Département .Aussi, d’observer rigoureusement les principes de commandement tels que fixés par les textes en vigueur et incarner le développement par ses actions quotidiennes, veuillez au bon recouvrement des recettes publiques en assurant un suivi strict et régulier des services financiers.

Ismail Yamouda Djorbo demande aux autorités administratives et la population d’apporter au niveau préfet, le concours nécessaire afin de lui permettre de parachever l’œuvre “noble et alléchante” entamée par son prédécesseur dans le cadre de la sécurité du département.

Le préfet entrant le colonel Hassan Tom Aria quant à lui rassure de bien veiller à ce que tous les cadres, fonctionnaires et agents publics de l’Etat soient profondément pénétrés de la philosophie permanente de l’état.

En effet, c’est par message numéro 109/PCMT/PMT/MATD/2022 du 16 mai 2022, que le colonel Hassan Tom Aria est nommé préfet du département de Koukou Angarana. il remplace Abdoulaye Ibrahim Zourgan qui est appelé à d’autres fonctions.