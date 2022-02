Sila: le nouveau gouverneur Ismail Yamouda Djorbo installé

Après huit mois à tête de la province du Sila, Mahamat Koty Yacoub passe le baton de commandement à Ismail Yamouda Djorbo.

La cérémonie de passation de service s’est passée en présence du ministre de l’Administration du territoire, Mahamat Béchir Chérif et des autres responsables administratives et militaires de la province du Sila.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur sortant, Mahamat Koty Yacoub, a rappelé que l’administration est une continuité et que les hommes qui la dirigent se changent et se distinguent.

Mahamat Koty Yacoub a démandé à ses proches collaborateurs de garder le même élan avec son successeur pour relever les défis ensemble.

Dans son discours d’installation, le ministre de l’Administration du territoire, Mahamat Bechir Chérif, a présenté le gouverneur entrant comme un homme bien connu de la zone pour avoir excercé quelques années là. Sur ses qualités, le ministre dit ne pas douter d’Ismail Yamoufa Djorbo. “C’est un cadre qui sera à la hauteur de la mission lui est dévolue, capable de faire face à toutes les situations et à mesure d’asseoir l’autorité de l’Etat”, a déclaré Mahamat Béchir Chérif.

Le gouverneur entrant Ismail Yamoufa Djorbo a rémercié le gouvernement de la transition pour la confiance placée en lui. Il a démandé à la population de Sila et aux forces de défenses et de sécurité à se mettre ensemble pour l’accompagner dans sa mission et de lutter contre l’insécurité et le braquages à main armée.