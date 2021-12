Sila : des hommes armés attaquent le village Agougou

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, six personnes armées de fusil ont attaqué aux environs de 00h 20mn le village Agougou, situé à 20km au Sud-Est d’Adé, province de Sila.

Les assaillants ont tenté d’emporter les bétails des villageois vers le Soudan. Selon la source, les habitants du village, armés de flèches et de coupe-coupe, sont intervenus pour défendre leurs biens. Après des affrontements qui ont duré une trentaine de minutes, les villageois ont pu sauver leurs bétails et appréhender un des voleurs qui était blessé sur sa cheville droite et hospitalisé au district sanitaire d’Adé.

D’après certaines informations des personnes à dos des chevaux et dromadaires seraient en train de se regrouper non loin du village Agougou pour probablement venger leur frère blessé et capturé.

La population locale demande aux autorités administratives et militaires de prendre ce problème à bras le corps. Car, elle estime qu’elle est en danger.

Soumaine Ahmat, correspondant à Gozbeida