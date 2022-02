Signature d’un amendement de l’accord de suspension du service de la dette entre la France et le Tchad

Le ministère des Finances et du Budget et l’ambassade de France au Tchad ont procédé ce mardi 01 février 2022 à la signature de l’amendement à l’accord de suspension du service de la dette entre le Tchad et la France.

Pour faire face au Covid-19, beaucoup de pays africains, dont le Tchad, ont sollicité auprès des bailleurs financiers du Club de Paris un allègement, ajournement ou suspension de service de leurs dettes.

En octobre 2020, les membres du Club de Paris et le G20 avaient convenu de prolonger l’initiative sur la suspension du service de la dette.

La France est le premier pays membre du Club de Paris qui a concrétisé la demande du Tchad en suspendant temporairement le service de la dette.

avec cet accord, la dette tchadienne est ainsi rééchelonnée avec une première échéance en juillet 2022 suivi d’échéance biannuelle jusqu’en décembre 2027.

« Dans le cadre de transition, le Tchad a besoin de marge de manœuvre et la France comme vous le savez est à vos côtés », soutient l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery

Pour le ministre des Finances, Tahir Hamid Nguilin, cette suspension temporaire du service de la dette est censée nous permettre de financer les dépenses urgente liées à la riposte contre le covid avec ses effets financiers et économiques.

« Il s’est trouvé que la pandémie continue toujours et il a été sollicité que nous puissions bénéficier d’un amendement et d’une continuation de suspension de service de la dette avec tous nos partenaires dans le cadre de G20. Nous commençons avec la France et j’espère que d’autres vont suivre », espère le ministre.