Siddikh Abdelkerim Haggar exige le remplacement des gouverneurs, préfets et sous-préfets militaires par les civils et le retrait de l’armée des villes

Le président de l’Union pour la refondation du Tchad (URT), Siddikh Abdelkerim Haggar continue d’implanter les sections communales de la ville de N’Djamena. En installant ce jeudi celle du 5e arrondissement dirigée par Idriss Ahmat Goudja, l’ancien ministre du feu président Déby s’est attardé sur les événements d’Abéché.

Les événements d’Abéché ne cessent d’enregistrer des réactions. Siddikh Abdelkerim Haggar, le président du jeune parti Union pour la refondation du Tchad (URT) s’y mêle également. « Je tiens à condamner avec la dernière énergie les massacres des civils désarmés par les forces dites armées. Les images qui nous parviennent sont insupportables. Des gens désarmés sont massacrés à l’arme lourde par des forces dites nationales qui sont censées les protéger », déplore l’ex-ministre qui présente par la même occasion ses condoléances aux familles endeuillées et prie pour le repos des âmes des disparus.

Pour lui, la récurrence des « massacres » perpétués par les forces de défense et de sécurité dans les provinces du Tchad et en particulier dans le Ouaddaï n’est que le résultat des 30 années de « gestion dictatoriale de notre pays par des adeptes du machiavélisme ». Siddikh A. Haggar insiste que ces derniers ont usé de la politique de diviser pour régner afin de « défaire les sociétés les mieux organisées ou qui auraient pu résister si elles restaient unies ».

Le leader de l’URT appelle les habitants du Ouaddaï et de toutes les provinces du Tchad à une prise de conscience. Car, « nous vivons les derniers jours du machiavélisme qui disparaitra très bientôt avec leurs géniteurs ». Abéché sera alors, souligne-t-il, comme avant, une ville cosmopolite, berceau du savoir, de la sagesse et de l’hospitalité.

Il exige des autorités judiciaires l’ouverture d’une enquête indépendante pour situer les responsabilités et que les responsables de ces « massacres » soient traduits en justice. Il demande en fin au gouvernement de remplacer sur l’ensemble du territoire national tous les gouverneurs, préfets, sous-préfets militaires par des administrateurs civils. Il recommande en outre le retrait de l’armée des villes et le déploiement de la police et de la gendarmerie en lieu et place de l’armée.