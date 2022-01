Sécurité : la légion de la gendarmerie No12 du Batha a servi de cadre à la fête des armées

La traditionnelle cérémonie de la fête des armées qui se célèbre chaque 31 Décembre a lieu à Batha.

A l’ouverture de cette fête des armées une minute de silence a été observé en mémoire du Marchal du Tchad feu Idriss Deby Itno qui s’est sacrifié en chef suprême des armées pour défendre le pays.

Le chef de mission de la prévention de la sécurité et de la paix dans le Batha le général de brigade Issakha koty yakhoub a dans son intervention souligné que, pour réussir leur mission les forces de défenses et de sécurité ont besoin de la collaboration et de la confiance de la population du Batha pour assurer pleinement la sécurité de la province du Batha.

Le gouverneur de la province du Batha le colonel Djimta Ben Dergon à indiquer que le président du conseil militaire de transition le général Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’État, chef suprême des armées n’a ménagé aucun effort pour s’attaquer aux problèmes récurrents de la défense et de la sécurité en sauvegardant les biens de la population.

Le gouverneur a ensuite à salué l’esprit d’ouverture des plus hautes autorités dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de vie en augmentant les salaires des militaires et en mettant sur pied une commission chargée d’avancement des militaires dans leurs carrières.

Cette fête des armées a été célébrée dans l’allégresse et la joie par les différents corps des armées à savoir, la Gendarmerie, la GNNT et la Police Nationale.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI.